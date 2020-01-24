Jacky Ma病逝｜黃耀明：你令我們多麼美 伍詠薇：永遠留住你的語音 (17:55)

星級髮型師Jacky Ma（馬桂燦）2018年患重病接受胃部切除手術，抗病兩年，於12月3日離世。Jacky Ma是草蜢、葛民輝、林海峰、鄭伊健等圈中藝人的御用髮型師。

Jacky Ma亦曾為黃耀明整頭髮，明哥在社交網貼相悼念好友：「Dear Jacky，謝謝你令這個世界多麼有趣，令身邊的我們多麼美，感謝你。願你安息，願你在天上充滿喜樂。下一站天國見。」

葛民輝亦在Instagram悼念Jacky Ma，他寫道：「小弟甚感榮幸能夠由十八歲開始認識到你這位高佬…啟發我們一代後輩無限可能，今生無悔…有緣再聚。希望大家一切安好，高佬 party 高高」。

伍詠薇（伍姑娘）亦跟Jacky認識多年，她寫道：「非常榮幸俾你同我整頭髮剪頭髮一齊工作一齊出外地工作等等……緣份令我哋喺呢大概兩年裡都私下有聊天分享飛仔的喜悅同音樂及一些你的心事……你最後同我私下messenger係26/11/2020…我答應你…會永遠留住你的語音，留言及你三更半夜分享給我的音樂…我愛你…好好休息吧…再見…我尊敬的好朋友…不捨也要說再見…」

（即時娛樂）