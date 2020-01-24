Carman@Bingo玩透視誘惑 有信心孖Odi躋身《造星III》10強 (21:43)

【今日直擊】ViuTV節目《全民造星III》自開播以來掀起網民熱話，其中監製花姐（黃慧君）、兩位導師林二汶及彭秀慧於節目內真情流露的表現，成為亮點之一；節目進入30強，戰況亦愈來愈激烈。《造星III》將於12月18日一集選出最後10強，12月26日則舉行總決賽，屆時冠亞季軍將順利誕生。

有份參賽的女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）及陳康琪（Odi），今日現身銅鑼灣出席餐廳開幕活動，兩人透露節目仍在錄影中，要不停為賽事排練歌舞演出，需要花心力和體能。兩人又爆過程中要承受花姐和彭秀慧狠批，Odi笑說：「花姐比較惡，個個學員都會鬧，不過捱鬧多了，有助我重建信心。」Carman笑言內心因正負評而變得強大：「個心臟強大到今日夠膽著黑色性感透視裝見人！」兩人表示努力付出漸獲認同，有信心可躋身10強。若然戰敗有何打算？Odi說：「我們會繼續重新出發，組合在過去4年不停在變，不停重新出發，哈哈，暫時應該不會加入新成員。」

雖然Carman與Odi未有透露賽事，但兩人表示仍在錄影節目，估計她們應該已殺入20強。

（即時娛樂）