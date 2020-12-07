《衝上雲霄大選》面試｜林盛斌讚「麥明詩緋聞男友」盛勁為無得頂 (22:11)

【今晚直擊】無綫《衝上雲霄大選》面試活動今晚於將軍澳電視城舉行，入圍者可得到5000元津貼，成功勝出更有機會奪得10萬元獎金及試鏡機會。大會安排其中7位參賽者率先會晤傳媒，包括2位機師及5位空中服務員，當中以麥明詩緋聞機師男友盛勁為，以及前男子組合Square成員李傑志較突出，雙雙被視為大熱。

林盛斌（Bob）和劉佩玥（Moon）有份參與今晚面試，Bob指李傑志是他的朋友，讚對方身材高大，樣子是尹子維和金城武混合版。提到盛勁為是麥明詩緋聞男友？Bob表示：「這個真的無得頂，麥明詩幾有眼光。」

30歲的盛勁為在台上不斷被Bob取笑與麥明詩的緋聞，他稱二人只是朋友，沒有拍拖，他現時單身。對於被視為大熱，他表示不知道，但有信心勝出。問有否請教麥明詩？盛勁為笑說都想，但因近來少聯絡，所以問不到意見。他不介意緋聞被擺上台，覺得幾好笑，將來與對方合作也可以。

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（即時娛樂）