《衝上雲霄大選》面試｜前Square成員李傑志成大熱 視陳豪為目標 (22:57)

【今晚直擊】無綫《衝上雲霄大選》面試活動今晚於將軍澳電視城舉行，現年37歲的參賽者李傑志（Brian），是前男子組合Square成員之一，早於2008年出道，被視為大熱人選。李傑志受訪時表示已任職機師10年，跟另一參賽者盛勁為是同一公司，他當年因做歌手沒起色而「封咪」，選擇轉做飛機師，沒想到疫情令他離開機師崗位，有打回原形的感覺。

李傑志又指本身有個演藝夢，早年曾跟詹瑞文學戲。至於為何不選擇參加《全民造星III》？他說《造星III》唱歌跳舞較多，而他希望成為一名演員，加上10萬元獎金也是吸引原因之一，會以陳豪的有型小生路線為目標。

李傑志面試時直認已有穩定的女友，現在不愁搵錢開飯，本身有一定積蓄夠開飯，會視今次比賽為第二春。提到近期航空業陷低潮，他指早前外籍機長幫他拍照留念時，大家已感覺不樂觀，飛機已經不是載客，而是變成載貨，知道全世界已有萬個機師失業。

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（即時娛樂）