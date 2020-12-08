電影對白惹熱議｜MC Jin拍片道歉：珍視我的根 (12:41)

歐陽靖（MC Jin）有份主演的電影、由著名電玩遊戲《Monster Hunter》改編的電影《魔物獵人》，最近在內地上映。

MC Jin在戲中一句對白，惹起內地網民熱議，MC Jin在社交網拍片解釋，並附上中英文字幕，MC Jin說：「我給大家說一下完整的情景，兩個士兵在對話，一個是中國士兵，一個是澳洲士兵，他們在講冷笑話，中國士兵說：『看看我的膝蓋，這是什麼膝蓋？』中國士兵：『中國人（的膝蓋）』，就是這個場景，這是一個諧音雙關，我對這個角色以及這句話背後情感的理解是，這一刻他自豪地宣布自己是一個中國士兵，不只是他的膝蓋，他的胳膊、他的頭、他的心，都是中國的。這和那個愚蠢的童謠無關，無論那個愚蠢的童謠說了什麼，與台詞之間都沒有任何聯繫。

這件事讓我覺得難過和心痛的是，我原本覺得這一幕劇情，中國同胞看到後會說：『Yes﹗這是代表中國的士兵﹗』僅此而已，所以這一幕現在被這樣誤解，我真的心如刀絞，但同時我還是想說，對所有因這段台詞，引起的誤會以及讓大家感到被冒犯和輕視的地方，我都真誠地表達我的歉意。

我的整個職業生涯，如果一定要說一點，就是我一直都以華裔身分自豪，我也堅決反對一切歧視，包括種族歧視行為，無論任何形式、無論何地、無論何時，同時我也想說，即使在現在這個時刻，我也十分感謝有機會參與這個電影。

同時我也想說，雖然電影是基於遊戲改編，講了一群虛構世界的怪物獵人，但我仍覺得非常厲害，我能夠成為這個士兵團中的一員，因為這士兵團中的人來自世界各地，不同的種族、膚色和背景，來到一起狙擊怪獸，我知道這雖然只是一部電影，但在當下我們正在經歷的真實世界中，最需要的正是這種團結，最後我祝大家一切都好。」

而MC Jin亦在Ig寫了感受：「事情發展到今天這個程度很遺憾，雖然這句台詞的本意是積極正面的。我覺得有必要就這個問題進行說明，因為這關係到的不是我的事業，而是我內心更為珍視的東西——我的根。

在過去的20年裏，我一直致力於用我的平台為華裔群體發出積極的聲音，我擁抱並熱愛我的群體，我為我的血統，而且會永遠為我的血統感到自豪。我想對我所有的華人粉絲們說，我非常感謝你們在這段時間裏對我的支持和理解。」

（即時娛樂）