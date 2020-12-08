金牌監製設靈｜錢國偉遺照曝光 華仔學友城城送花牌致哀 (16:59)

【今日直擊】「金牌監製」錢國偉（Wilson）於10月27日因胰臟癌離世，終年59歲。Wilson家屬今天（8日）在沙田大圍寶福紀念館地下的寶福堂設靈，喪禮閉門進行。

Wilson生前人緣極廣，花牌多到擺放在靈堂外面，致送花牌的藝人包括劉德華、張學友、郭富城、袁潔瑩、張智霖和太太袁詠儀、小美、廖碧兒、范振鋒和太太李思欣、唐詩詠、吳卓羲、陳志雲、盧惠光、龔嘉欣、楊思琦、洪天明和太太周家蔚、呂慧儀、佘詩曼、鍾麗淇、文頌嫻、梁靖琪、姚樂怡、江美儀、錢小豪、陳自瑤、葉念琛、香港電影導演會等。

因第4波疫情嚴峻，原本可容納250人的靈堂，現在只能容納最多150人。大會於親友致祭時間，將安排每10分鐘分批分段致祭。到場人士遵守防疫規例，進場拜祭人士必須戴口罩，如有病徵者不獲招待進場。

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（即時娛樂）