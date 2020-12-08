錢國偉設靈｜遺孀陳宛蔚稱亡夫人生短暫但精彩 承諾會努力照顧女兒 (18:40)

錢國偉（Wilson）今日設靈，遺孀陳宛蔚和胞妹、Wilson生前好友錢嘉樂、林曉峰（阿Lo）和黎芷珊等，在靈堂外接受傳媒訪問。

陳宛蔚心情平復，她說：「有心，Wilson的人生雖然短暫，但人生精彩，我想代他感激各位，他今生遇過的人和事，無論好與壞，都成就了他精彩一生，所以好感激各位。」

陳宛蔚表示會秉持老公做到最好的精神，她說：「我會努力照顧阿女，盡力做好自己，都要收拾心情，我知我老公要開心，是一個farewell party。（女兒知道爸爸離世？）我有跟她談過，都要慢慢讓她適應，要慢慢處理。（她是否經常找爸爸？）當然有，Wilson好惜她。（Wilson有沒有遺願要達成？）沒有，好充實一生。」

問陳宛蔚經濟有沒有問題？她坦言Wilson是經濟支柱：「我們感受好多朋友關心和愛護，我都會努力工作，我會OK，感激感激，我會加油。」

阿Lo表示：「肥仔（Wilson）用了他整個人生，去告訴大家，應該怎樣精彩生活、怎樣好面對工作、家庭或朋友，我好慶幸可以陪伴他家人，希望大家身體健康。」錢嘉樂則坦言就算不捨得兄弟離開，也要面對。

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（即時娛樂）