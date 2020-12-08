錢國偉設靈｜鄭伊健夫婦坐家屬席 康子妮偕兒子到靈堂弔唁 (19:28)

靈堂門口放了一張Wilson戴眼鏡、單手托頭，以金色畫框鑲嵌的黑白巨型照片，兩旁放了蘭花，後面放了屏風遮擋靈堂。（孫華中攝）

錢國偉今天設靈，好友黎諾懿、鄭伊健和太太蒙嘉慧等坐家屬席；而康子妮則偕兩子到靈堂弔唁（右圖）。（孫華中攝）

【今日直擊】「金牌監製」錢國偉（Wilson）今天在沙田大圍寶福紀念館地下的寶福堂設靈，下午4時50分讓採訪傳媒進入靈堂，向Wilson鞠躬、上香，並讓傳媒拍照。進入靈堂前，傳媒要先量體溫。

靈堂門口放了一張Wilson戴眼鏡、單手托頭，以金色畫框鑲嵌的黑白巨型照片，兩旁放了蘭花，後面放了屏風遮擋靈堂。

靈堂內佈置簡潔，以白色為主，用了Wilson戴眼鏡、雙手托頭微笑的黑白相作為遺照，遺照被白色花海包圍，橫匾寫着「往生淨土」，正中央放了遺孀陳宛蔚和女兒彥彤的心形白色花圈，還有曾志偉、劉偉強、楊受成和古巨基等，兩旁花牌則有周星馳 、古天樂、陳慧琳和鍾珍、梁家輝、任達華、陳曉東、方中信、薛家燕、張家輝、王祖藍和太太李亞男、蘇永康、梁漢文、許志安、張衛健、錢嘉樂和太太湯盈盈、鍾欣潼和蔡卓妍等。

Wilson生前好友鄭伊健、蒙嘉慧、黎芷珊、林曉峰和黎諾懿，則坐在家屬席。

靈堂右邊放了電視，播放Wilson生前片段，中間放了長枱，讓法師誦經做法事。擺放的祭品都是Wilson生前喜歡愛吃的食物，包括薯片、漢堡包、壽司、砵仔糕和夾餅等。

下午4時後，圈中人陸續到場拜祭，包括關楚耀、譚玉瑛、吳雲甫和太太、方力申、蘇永康和林德信等；至於和林曉峰離婚的康子妮，則和兩名兒子到靈堂弔唁。曾志偉因身在內地，未能趕返出席喪禮。

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（即時娛樂）