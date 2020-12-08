錢國偉設靈｜陳志雲為紀念冊寫序：很難找到像Wilson那麼真的人 (20:25)

【今日直擊】「金牌監製」錢國偉（Wilson）今日在沙田大圍寶福紀念館地下的寶福堂設靈，治喪委員會製作紀念冊紀念Wilson，這本紀念冊製作精美，大量照片記錄了Wilson的一生和點滴，由加入無綫電視任職辦公室助理，後轉往製作部出任助理編導，展開其演藝工作，無論在電視、電影和演唱會等都有很好發展。

當中由陳志雲負責寫序，多位圈中好友包括Big Four、古巨基、鄭中基、劉偉強、方力申，李克勤、薛家燕、唐詩詠、姚子羚、陳自瑤及陳宇琛等寫感言。其中陳志雲寫上：「在現今的社會，很難找到像Wilson那麼『真』的一個人。縱使面對上司，也從不唯唯諾諾，態度毫不造作，直話直說。還記得有一年的《香港小姐》競選，方逸華小姐對舞台設計有意見，肥仔竟然有勇氣、不亢不卑地堅持原有想法，普通的一位監製可能早已打退堂鼓了。Wilson的成就絕對不是依靠別人的恩惠，而是自己賺取回來的。」

紀念冊最後一段文章由遺孀陳宛蔚撰寫，陳宛蔚以「阿B」稱呼老公Wilson，「阿B，你對我來說，實在是太美好但又太短暫了！但你要放心放心，我會努力把Abbygale照顧成一個快快樂樂的孩子，把你的開心基因在她身上再發光。我知你永遠會在看守著我們，而我跟你來生一定要再遇上，手牽手到白頭！」

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（即時娛樂）