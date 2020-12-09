錢國偉出殯｜林曉峰︰我們的燦爛人生是Wilson給的 (15:45)

【今日直擊】林曉峰（阿Lo）送別「金牌監製」錢國偉（Wilson），他在喪禮後受訪時說︰「很圓滿﹗大家開心地陪Wilson走最後一段路。Wilson是一個很有鬥志的人，經常帶開心給身邊的朋友，大家祝福他有一個很好的完結。」

提到Wilson遺孀陳宛蔚的情緒，阿Lo說︰「大家都希望Wilson離開得安心，我們所有親人朋友都會互相支持大家，以farewell party形式跟肥仔講拜拜。你問我們傷不傷心，囡囡有否掛住爸爸，一定有，但我們所有親友都會互相支持。」

陳宛蔚表示會工作掙錢養家，阿Lo被問到會否幫忙時說︰「不要講幫不幫忙，我們的燦爛人生是Wilson給的，Wilson的燦爛人生中也有我們。朋友之間一步步來，等陳宛蔚心情重整好，才去迎接將來的挑戰，現在最希望大家身體健康。」

阿Lo透露靈堂內播放Wilson以往工作和訪問片段，背景音樂是最喜歡、王力宏的《落葉歸根》。他說︰「這歌很代表到Wilson和我們一個完整的關係。選用西式靈車是Wilson朋友的心意，希望他走得很靚和很好。」

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（即時娛樂）