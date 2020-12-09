自覺唔靚仔｜姜濤自爆拍台劇有除衫戲 謙稱身材唔夠Ian勁 (16:38)

【今日直擊】姜濤今日到尖沙嘴出席活動，吸引半百粉絲圍觀。姜濤由台灣拍劇返港後，頻接工作掙錢。問到今年是否豬籠入水？他表示不得而知，因為財政方面交母親管理，他不擔心引起MIRROR其他成員妒忌，因為大家各有各忙，沒工作時也會增值自己，他也學跳舞和唱歌，自嘲是個沒趣的人。

問到會否找個女朋友增添情趣？他幽默說：「簽證未通過，自己未批和遞交申請。（公司不批准拍拖？）沒有，公司只說要對自己做的事情負責任。（媽媽叫找台灣女友？）媽媽的確想，因為她想移民台灣。（喜歡台灣女孩？）台灣人都喜歡，無論男女都很熱情。（有否被台灣女孩融化？）沒有，拍劇時間很長，劇組對我很照顧，沒女生對我特別關照，因為台灣男生都好靚仔，我在那裏不是特別靚仔，亦不覺得自己靚仔。」

姜濤表示有留意《全民造星III》，睇好Manson和MIRROR隊友Stanley（邱士縉）女友Alina，指Alina跟男友Stanley的身材一樣好。姜濤透露經理人花姐（黃慧君）也希望他好似Stanley般健碩。問到屆時會否騷肌？他指在台劇也有除衫戲，但沒陳卓賢（Ian）在劇集《男排女將》內那麼厲害。

（即時娛樂）