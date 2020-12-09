男排女將｜鄧麗欣排球Look勁省鏡 爆Seed反擊前教練 (22:51)

由鄧麗欣、顧定軒、陳卓賢、盧瀚霆、肥仔@ERROR等主演的ViuTV原創劇《男排女將》，今晚（9日）播出第13集，鄧麗欣在劇中身穿排球服打波，相當省鏡！

今集劇情講述網傳家瑜（鄧麗欣飾）跟「力圖」球員有染，實情是有記者訪問力圖隊員時，偷偷將他們在沙灘歡送Bobby的影片移花接木，並製造假新聞誣陷球隊，事件令家瑜要出席排球總會聆訊，此時家瑜卻重遇當年教她的魔鬼教練魯Sir（高翰文飾）。

事後雖然球隊已交出影片證實真偽，但魯Sir卻認為家瑜當年曾指證他虐待球員，而處處留難兼針對她，甚至要家瑜放棄當「力圖」的教練，否則取消球隊參加聯賽資格，及後眾球員知道家瑜遭魯Sir留難，決定去排總找魯Sir，期間King（顧定軒飾）及魚仔（陳卓賢飾）等，當街向魯Sir下跪，懇求他讓家瑜繼續當教練，此時家瑜趕至，叫他們不用跪魯Sir。

家瑜向魯Sir爆seed，她說：「呢啲咁嘅人，你愈驚佢，佢就愈過分。當初我就係驚佢，所以我做咗一啲令自己到依家仍好後悔嘅事，我好後悔當初點解冇『篤』你出嚟，後悔當初點解驚你，嗰時我每晚瞓唔着，我就喺度諗，究竟有幾多人因為我冇勇氣企出嚟而受傷害？我今日終於都醒，係你迫醒我嘅，係你迫到我走投無路，一定要攞呢隻（光）碟出嚟，呢隻碟入面，記錄晒以前我哋練波所有情况，包括你嘅所作所為，你點折磨人同批鬥人，點樣精神折磨所有球員，今日我就要同你搞大佢，我要全世界都知道你嘅所作所為，到時睇你排總個位仲坐唔坐得穩？」

由於Bobby（盧瀚霆飾）已離開「力圖」，改由Chris2（肥仔@ERROR飾）代替成為球隊二傳手，然而Chris2的實力和態度，始終及不上Bobby，更遭球員質疑他的二傳手能力，令Chris2飽受壓力。

（即時娛樂）