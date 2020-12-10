專訪｜勿站高牆上當指揮 《熱血合唱團》導演關信輝︰要聆聽年輕人心聲 (21:45)

導演關信輝新作《熱血合唱團》是一個以生命影響生命的故事，講述一群Band 3學生在音樂指揮家嚴Sir（劉德華飾）帶領下面對挫折與挑戰，從音樂中找回自我，劉德華亦被他們影響，接受自己的陰暗面去認錯。

關信輝與編劇張佩瓊早在拍攝《五個小孩的校長》前，已一直在做關懷年輕人的工作，發現他們的問題與家庭背景和成長有千絲萬縷的關係，於是很想透過電影令大家知道，在這種家庭環境成長的年輕人絕不簡單，他們的毅力很值得大家學習。「人與人之間也應如此，不是你有經驗、你是大師傅就什麼都懂，可能一個無名小卒某些東西，我們是沒有的，值得我們去學習，所以別小覷任何人，有時亦不一定要去分高低」。

「做資料蒐集時去了一間Band 3學校，從這些年輕人身上看到很強的生命力、鬥志和堅毅。大人一次失敗，未必能夠再次站起來，他們輸了，笑一笑就再來過。他們雖然打架、講粗口和有些不良習慣，但背後故事令人感動，他們有很多家庭重擔，仍有力量繼續自己的人生，只是未找到出路。聆聽年輕人的心聲，不要站在高牆要他們如何，應該互相坦誠分享，互相祝福」。

關信輝認為關愛年輕人不分好與壞︰「不乖的更要去聆聽他們的聲音和明白他們，讓他們知道值得被愛、有人愛和未被放棄。人之所以自暴自棄，是因為感覺不到被愛和不值得被愛。但當有人看重他，並肩而行的時候，正如電影中說『Find your voice』，這群烏合之眾找回自己的聲音，就能發光發亮，在他們的世界就可以無限大。」

欲知專訪詳情，請留意明天（12月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）