袁偉豪(Ben)在社交平台上載他抱住愛貓Marky唱歌的片段,片中的他抱住Marky唱出自己的新歌《你與你的另一半》,Marky在其懷中完全沒掙扎,任由阿Ben「搓圓撳扁」。阿Ben也忍不住對愛貓說︰「你很少咁冧,畀我抱﹗」唱到中段時,一直在揸機拍攝、未有露面的張寶兒也跟住老公一齊唱,非常溫馨﹗

阿Ben在片段下說︰「Wish u can sing with us Marky﹗父愛🐱。」好友陳山聰、陳敏之均留言催阿Ben早日生B,山聰說︰「快啲加入我哋奶爸谷👨‍👦🤘🏿。」敏之則說︰「快啲keep住呢個mood,好容易就做爸爸😂。」

(即時娛樂)