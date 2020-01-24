全民造星III｜Waiwai被淘汰暈倒送院 羅凱鈴續站「死亡」邊緣 (13:53)

Waiwai身體不適經常見暈，被淘汰當日因暈倒被送入院。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV《全民造星III》昨晚播出第28集，兩組進行對決，林二汶帶領的A組以3男2女的組合跳唱歌曲《曹操與木蘭》，彭秀慧的B組就以女團上陣，唱跳百老匯式歌曲《The Flappers》，惟表現未如理想。A組最後以4比1勝出比賽，身處「死亡名單」中的Judas Law（羅凱鈴）得以被保住，B組的Waiwai（潘緻慧）就被淘汰。

彭秀慧強調一直很喜歡Waiwai，但因發現她身體出了問題，才決定將她放進淘汰名單內，希望她有機會休息接受檢查。被淘汰的Waiwai表現冷靜，接受節目組訪問時坦言身體不太好，經常頭暈。她完成訪問後一度支持不住在後台暈倒，工作人員立即召來救護車將她送院。

昨晚一集播出後，Waiwai在Instagram報平安，她說︰「其實比賽期間真係好唔舒服，但身邊嘅組員同埋工作人員、彭導都好照顧我，想係（喺）度多謝你地（哋）。或者唔講大家未必發覺係（喺）好多大合照入面都無我份，係因為當時基本上一郁就好易暈，而press con.當日我已經暈到被抬咗去休息室，所以同唔到大家影相，比賽當日更因為入咗醫院唔能夠好好同大家講再見、影下相，或者支持後面組員嘅演出。」

「每一次缺席都令我覺得好似錯失咗啲野...在其中但不能好好參與，除咗影唔到合照，亦因為表現唔好出錯連累隊友，係（喺）度想同所有組員講對唔住... 我完咗比賽做咗body check嫁（㗎）啦！休養完一排無咩大礙，大家放心。」

「知道要走果（嗰）下完全無失落就假嘅，但好明白彭導哩（呢）個決定係為我好，佢其實真係好關心我好錫我。雖然我都好想繼續參賽，坦白講我甚至連個人賽項目都構思過要點做...但一句到尾：人無事先做到世界冠軍，希望日後可以係其他平台見到大家。」

（即時娛樂）