「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」公布最後10強名單,姜濤的《蒙著嘴說愛你》走勢凌厲,穩佔一席位。柳應廷的《水刑物語》昨天一度跌出12強位置,但時隔一日再次打入10強。

其餘8首歌曲包括方皓玟《All We Have Is Now》、 鄭中基《My Only One》、林家謙《一人之境》、陳卓賢《正式開始》、周國賢與ToNick《時間的初衷》、許廷鏗《無力感》、Serrini《網絡安全隱患》及Dear Jane《銀河修理員》。

