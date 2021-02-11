搞喊Judas｜許廷鏗任《造星III》評判 獲網民讚高質專業 (18:22)

許廷鏗離開評判席，跟落敗的B隊解釋及提出寶貴意見，網民讚賞他是高質素及上心的評判。（許廷鏗Ig限時動態截圖）

ViuTV真人騷《全民造星III》於本月26日舉行總決賽，現時A隊和B隊戰况緊湊，擔任星級評判團的包括許廷鏗﹑林奕匡﹑黃真真﹑舞台劇演員邵美君和商台DJ朱薰。許廷鏗曾在2009年參加無綫《超級巨聲》而入行，身為過來人的他，明白和了解參賽者心情，可謂感同身受，在昨晚（10日）播出的一集，鏗鏗的深度評語，激勵了瀕臨被淘汰邊緣的Judas（羅凱鈴），令Judas感動流淚，更令她自信心大增，成為網上熱話。

不少網民讚賞鏗鏗是高質素兼專業評判，而且真心及上心，意見又中肯，就算B隊演出落敗，鏗鏗不想參賽者鑽牛角尖，他更離開評判席向他們解釋，兼且給落敗者實際建議，獲讚用心良苦。

鏗鏗在Instagram貼相抒發感受：「曾經也是在歌唱比賽舞台上打拼過，以為有經驗可以好抽離的做個專業評判，甚至自以為洞悉到有哪些其實是節目效果，不用太在意出來的結果，想不到我一開始講那種對演出的"attachment"，除了我想參賽者有，原來不知不覺我自己都有，被參賽者跟導師的"sincere"帶動，一不小心，意想不到的投入進去，發現當初的自己，原來有多相信演出的『純粹』一個信念，『有付出 有努力就會有成果』，這一次...動了真心。」吳若希亦留言讚他做判好好睇，意見夠中肯。

（即時娛樂）