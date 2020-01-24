全民造星III｜導師皺眉淚眼汪汪 林二汶梁祖堯做最佳爸媽 (22:47)

ViuTV《全民造星III》成功掀熱話，有人轟評判與賽制欠公平，參賽者已各有支持者，大家睇得好肉緊。A、B兩組的導師林二汶與彭秀慧在鏡頭前皺眉或感動到淚眼汪汪全程投入，二汶首次擔任導師，搵埋老友梁祖堯幫手，兩人給A組成員「爸爸媽媽」的愛。表現較嚴厲的二汶是爸爸，要指導組員表演兼照顧他們的五臟廟是媽媽阿祖，因為他不忍看見眾人排練辛苦又冇住家飯食，他因此成為媽媽安排飲食。

《造星III》兩位導師善用社交平台分享感受，二汶好感性，她多次感謝阿祖幫忙，讚賞A組成員外，感恩之心不忘幕後的每一個工作人員的協助。她說：「在這個疫情肆虐的世界，還有血有肉有淚，排除萬難也做好，活好，就是我們該慶祝的事。」阿祖也不時分享他對A組成員的愛，他亦愛B組的成員，他上載跟B組Timo、AnsonBean、NY的合照，留言：「其實我都係佢哋小粉絲，現場睇佢哋嘅表演，真係拍爛手掌，喺化妝間知道Timo受傷，但係佢超級專業嘅演出，加埋Ansonbean 同NY 嘅信任 成就咗一個超級高質嘅演出Salute !」Timo 被網民指態度囂張，在初階段他在鏡頭前向評判挑機，說要跟評判dance battle，加上跟花姐拍廣告，有「花姐契仔」之名，是眾矢之的，成《造星III》負評王。阿祖為此回覆網民為Timo平反，說：「佢無惡意的，我哋最清楚。唔好因為出街嘅一句而咁睇，因為可能後面仲有9句無出到街，節目效果而已。」

（即時娛樂）