男排女將｜「魚仔」陳卓賢右手受傷爆喊 自暴自棄狂食發泄 (22:56)

教練和隊友到醫院探望，魚仔自暴自棄，靠食發泄不滿。（《男排女將》截圖）

ViuTV原創劇《男排女將》下星期踏入結局周，今晚（11日）播出第15集。劇情講述由蔣家瑜（鄧麗欣飾）帶領的男子排球隊「力圖」愈戰愈勇，隨着King（顧定軒飾）變成球隊「自由人」，加上主攻手QK（193@ERROR飾）的加盟，「力圖」實力明顯增強，在乙組比賽順利。

可惜好景不常，主攻手之一的魚仔（陳卓賢飾）練波時受傷，醫生吩咐他3個月內不准打波，要好好養傷，但魚仔見到隊員練波時，竟想打埋一份，結果被家瑜喝斥，更指若他不聽話，以後不准他返回球隊。

好勝心強的魚仔懶理家瑜勸喻，並私下單獨練波，遭安安（余潔滢飾）發現，魚仔向安安表示要打贏何晉新（李爾晨飾），之後安安幫魚仔隱瞞，當魚仔再練殺波時，不慎又弄傷右手，神情痛苦，魚仔被送院醫治，證實韌帶撕裂，有段時間未能打波，亦不能參加聯賽。

隊員到醫院輪流探望，魚仔神情表面看似無異，但其實自暴自棄，要靠狂食發泄，他在病牀怒吼：「我仲可以點啫？我隻手廢咗呀﹗」家瑜叫其他隊友先行離開，不過家瑜也束手無策，魚仔在病牀爆喊。

及後King到醫院探魚仔，見他一蹶不振，便拉他入浴室用花灑淋醒他，還說：「見到你咁我好嬲呀﹗」之後家瑜跟魚仔通電話，家瑜鼓勵魚仔要振作，並表示自己也開始操體能，還在球場跑圈，以行動證明給魚仔看，最後魚仔被家瑜舉動感動，在跑道跟家瑜練跑。另外，魚仔因為備受安安悉心照料，2人關係有微妙變化，更被隊員猜測2人在拍拖。

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（即時娛樂）