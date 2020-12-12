跟男友邱勝翊靠視像維繫感情 鄧麗欣聲稱現階段關係OK (17:47)

鄧麗欣（Stephy）接受商台《1圈圈星光背後》節目主持人梁泰來訪問，分享相隔17年再拍港劇《男排女將》外，亦解釋自2010年開始少唱歌、專注拍電影的原因，以及剖白跟傅穎「和好」、與男友邱勝翊（王子）的感情事。

鄧麗欣說：「最初做這行是沒有排球這個心，我本身很怕醜，Cookies之前也沒想過做這行，是命運安排，誤打誤撞，最初沒目標，只懂做好眼前工作，唱片好賣固然開心，但也是見步行步。我是很幸運有許多機會、很多人幫我，但真的沒有遠大理想要開什麼更大的演唱會。但這幾年專注演戲，那才是我的選擇，因為成長了，慢慢清楚知道鍾意演戲，也知道需要專注，也覺得演戲的世界很適合我。」

提到2003年以9人女子組合Cookies出道，鄧麗欣坦言跟成員區文詩（Angela）最親密，亦承認及至去年鄭秀文演唱會才再跟傅穎（Theresa）「和好」。問及當年她跟Theresa疏遠的原因，她說：「我很善忘，連發生什麼事都忘了，該是有些誤會吧。我信緣分，就像拍拖一樣，無緣便分開，大家無嘈交，只是沒聯絡。直至去年Sammi演唱會再交換電話，之後再有聯絡再互相follow大家，我最近也有看她的劇集。」

至於2018年她跟王子譜出姊弟戀，有否羨慕舊隊友吳雨霏和楊愛瑾已成為人妻人母，鄧麗欣說：「會替她們開心，但無羨慕，有抱她們的BB，我也有母性、也喜歡小朋友，但喜歡小朋友不代表要生一個。（跟王子有談過結婚大計？）大家互相都有想過……如果繼續行下去會怎樣，但因為始終分隔兩地，要怎樣處理呢？一想到這一點，就會說『唔好諗住』，大家先完成手頭上工作。（對婚姻有否陰影？）沒有，小時候的確對這回事曾懷疑，但今天已明白是屬於個人抉擇。」她表明不介意另一半年紀比她細，認為年齡差距不是一個問題，由於疫情跟王子很久沒見，「我可以說現階段我們的感情是Ok的，現在我們真的是靠科技視訊維繫，真的沒辦法，相比起從前，沒視訊就更慘」。

（即時娛樂）