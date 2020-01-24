全民造星III｜Manson認是10年前公廁4P片中人 強調沒做過影片標題行為 (18:51)

近日有網民翻出一條10年前在網上流傳、名為「4P is awesome 港女玩4P」的舊片，內容為10年前灣仔某名校生於赤柱沙灘更衣室疑似自稱玩4P的片。有網民指片段中負責拍攝、攬住一名女生及說話時夾雜英文和粗口的男生，疑是ViuTV節目《全民造星III》參賽者之一的張進翹（Manson）。Manson昨天被傳媒查詢時，表示正在忙碌，隨即匆匆掛線。

時隔一日，Manson在社交網發帖，承認是片中人，但強調「影片標題所寫的並不是事實，亦沒有發生過類似的行為」。他說︰「𡃁仔時候嘅嘢，講就叻。都怪自己年少輕狂，口沒遮攔。因為莽撞為自己帶來了許多的誤會。這十年，的確有受它影響過。」Manson感恩有機會讓他在公眾前面對這件事︰「發生了的已發生，是我成長過程的一段經歷。最後要向愛我，和保護我的人致歉，對不起，讓你們費神擔心了。亦要衷心感謝愛我的人，和支持我的人。家人，朋友和同行的人，在路上，得到大家的鼓勵和愛，我愛你們。」

經理人麥曦茵回覆傳媒時，指Manson當年愚昧幼稚，說了一堆現在聽起來覺得尷尬羞恥的戲言妄語，面對沒做過而被誤解的事時又不知如何反應和處理。她表示當日決定跟Manson一起前行的時候，Manson早向她剖白過去，她一早知道這條影片的存在，也知道Manson少年時期的莽撞和輕狂，但當中沒有超越她能夠理解接受範圍而失格的事。

麥曦茵說︰「人貴乎坦誠，逃避是另一種幼稚。我們對於因年少時不成熟的妄撞言行，而被延伸討論的可能性，已經有心理準備，會一起面對。沒有過去的自己，就不會有現在的自己。我在乎的，不是過去的他是怎樣，而是他現在是怎樣。我相信現在的他，有足夠的勇氣和意志，對自己有所承擔，做好當下。若要以青少年成長的角度，直觀這件事的影響，是十年前，四位年輕人在懵懂的情况下拍了一條無事生事的影片，沒料到會因為不屬實的標題而被放大，被誤解困擾了十年之久。」

麥曦茵表示Manson昨天收到傳媒來電時，正在醫院接受磁力共振及脊椎治療，然後趕着前往綵排工作。她強調Manson當時只是說實話，絕非迴避。她強調︰「這刻的他，即使正在面對綵排的各種壓力，和治療脊椎舊患當中，仍然時刻感恩各種因緣會合，決心堅定自己，繼續努力。無論如何，我們會與他一起，繼續前行。」

（即時娛樂）