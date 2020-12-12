《香港愛情故事》專訪｜龔嘉欣被嘲擇偶奄尖 羅天宇想買樓娶老婆 (19:22)

龔嘉欣和羅天宇在無綫劇集《香港愛情故事》中，飾演一對為「上車」而懊惱的新婚夫婦，面對香港土地問題，被迫周圍找地方開房解決性需要。首次合作便「牀戰」連場，二人大呼尷尬，嘉欣稱寧願拍打戲；天宇更自爆對除衫有恐懼，因先天漏斗胸令他缺乏自信。此劇對比無綫兩部台慶劇《使徒行者3》和《踩過界II》，可謂給觀眾一個「飯後甜品」，題材貼地且笑中有淚，令不少觀眾產生共鳴外，同時被委以重任成為第四線劇頭炮，對撼ViuTV選秀節目《全民造星III》。

嘉欣自言年尾還有劇集出街已很開心，無特意去想新時段的收視，她指今次故事貼地，只希望觀眾喜歡。首擔男主角的天宇透露此劇拍攝初期的確緊張，幸劇本裏所面對的問題正是他現實生活中正經歷的，故很易投入。至於二人首次合作便「牀戰」連場，嘉欣直言很尷尬，除了首次踏足時鐘酒店、太空艙及劏房等「戰場」外，還要穿上性感內衣、制服誘惑和無著衫等，是她從演以來最多牀戲的一次，「我想只此一次，因為實在太多了，我真的寧願拍打戲」。

天宇稱拍親熱戲時會特別小心，以免被誤會鹹豬手，「好似幫嘉欣除衫鈕，我都好驚，會盡量就住」。他們笑指拍前是完全不認識對方，碰到面最多都是講「Hi」和「Bye」。追問拍攝期間可有過電？嘉欣望住天宇說：「零！對不起，這樣說會否很hurt你？」天宇笑說：「少少啦！」

天宇繼《她她她的少女時代》後再有「騷肌」場口，他自爆每次除衫也要先克服心理陰影，「因我本身有漏斗胸，故近年刻意操大胸肌，希望兩邊可以平衡；加上兒時曾經被人取笑過而留下陰影，所以每次除衫很無自信，兒時直情是有種恐懼感，試過透不過氣，很辛苦」。

對於「有樓先定結婚先」的看法，嘉欣覺得若遇到一個夾到、可以過到一世的人，這不會是很大問題，「我反而是着重身邊這個人可否跟我一起生活，其實簡單都可以很開心，就算要我跟他家人一起住都可以，因我覺得結婚後，大家就是一個家庭」。已單身超過一年的她，亦渴望有愛情滋潤，雖身邊不乏追求者，但現時不會再為想拍拖而拍拖，會以結婚為前提才展開一段感情，慨嘆已31歲，不過朋友卻說她擇偶條件奄尖。是否升呢食肆老闆兼業主變得眼角高？她說：「我不在乎條件，追求感覺行先，最緊要大家想法、行動一致，如果稍有不同，我就會即刻落閘，所以都幾大鑊。（着重對方經濟能力？）我不介意對方搵錢比我少，但如果對方因此不開心，我都不接受，因為最緊要大家開心，我主張公一份、婆一份。」

天宇亦單身了3、4年，他否認跟戴祖儀的緋聞，卻又笑言很喜歡對方。他稱大家只是朋友關係，目前先專心工作，努力掙錢與弟弟胡㻗達成夾錢買樓的目標。提到被封「女神收割機」，他否認要有女神級條件才看得上眼，是心儀有愛心、喜歡小動物及孝順的女仔，希望將來能給另一半足夠的信心，所以要努力工作掙錢，買樓娶老婆。

（即時娛樂）