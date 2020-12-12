疫情下製作新專輯波折重重 麥浚龍忍痛抽起部分歌曲 (23:05)

麥浚龍（Juno）主理的the album企劃Part 3《the album and the end of it》專輯今日（12月12日）推出。Juno表示今次的成品見證住他的成長，同為主角的謝安琪（Kay）則表示企劃令她留下美好回憶。

新專輯為樂迷帶來最完整的董折與浦銘心故事，除了以文字方式交代浦銘心的結局外，專輯更附有後記談及董浦小時候的一些心底話，引證出兩人為何在《勇悍‧17》時會走在一起，成就兩人的愛情故事。Juno對製作實體專輯非常認真，今次的boxset非常重手，當中除了劇照、迷你海報外，還有董折前往切爾諾貝爾的火車票、飛機登機證、歌劇院門票及報紙等仿製品，令樂迷也能感受董折到訪當地的感受。Boxset內的電路板隱藏式QR code就會引領樂迷走入the album平衡時空番外篇。

製作是次專輯時遇上新冠肺炎疫情，令過程波折重重。Juno說︰「錄音室關了門，很多製作及印刷也延遲。為了兌現3年推出3張專輯，以及要趕及12月12日推出，我忍痛抽起了幾首歌。不過，這幾首歌只是豐富了故事，沒阻礙故事發展。因為疫情關係，有些海外單位未能來港工作，與其要拍一些跟原來想法不同的變奏，我選擇不拍攝部分歌曲MV。」雖然如此，Juno對製成品非常滿意，希望the album能成為歌迷心目中永不過時的作品。

Kay為企劃付出了3年時間飾演浦銘心，她說︰「人生中不是有很多個3年，我們花了3年完成這個企劃，入面很多歌給了我不一樣的表演和發揮空間。我在製作及宣傳時認識了新朋友，做了一個無悔的演唱會，過程中有幾辛苦，或經歷過什麼，直至這一刻仍留在我心內，是最美好的感情和回憶。」

（即時娛樂）