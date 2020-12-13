專訪｜有望憑《反黑》《踩過界II》起孖爭視帝 王浩信：這注我押唔到 (22:51)

現年37歲的王浩信（Vincent），2005年以歌手身分入行，約滿唱片公司加入TVB成為旗下藝人，參與過不少劇集演出，演技漸趨成熟，2013年更在台慶頒獎禮奪得「飛躍進步男藝員」；之後，他在《樓奴》首度擔正做男一，憑此劇第一次提名「最佳男主角」；2017年在《踩過界》挑戰盲人角色「盲俠」文申俠，不但為他帶來新加坡及馬來西亞視帝殊榮，並初嘗TVB視帝滋味，成為三料視帝。

今年王浩信有兩劇推出，除了早前播畢的《反黑路人甲》，還有被安排成為台慶劇的《踩過界II》，有望「起孖」角逐視帝。問他有否信心第二度捧獎？王浩信坦言對爭獎不敢說志在必得，皆因《踩過界II》及《反黑路人甲》兩套劇集都很喜歡，若然入圍視帝便會出現自己打自己情況，「其實我有少少偏心喜劇，拍《反黑》之前戰戰兢兢，觀眾喜愛，覺得好笑，我已經感恩，但歷史裏難有喜劇在頒獎禮上得好成績，如果得獎是驚喜。我想押注在《反黑》上，個人就心虛，想到《踩過界II》班同事點算，若是《踩過界II》得獎又對不住《反黑》劇組，這一注我押不到，不如問監製」。

去年馬國明憑《白色強人》撼贏他，首次登上視帝寶座；雖然王浩信賽前對其《解決師》的角色信心滿滿，失落獎項也未致於心酸，還大讚馬國明實至名歸。「我已攞到收穫，當時想試動作戲，很多觀眾和學生都喜歡，而且之前已攞過（視帝），入圍已經很開心，一向不是以攞獎為目標」。今年馬國明有《降魔的2.0》、《使徒行者3》及《C9特工》3劇推出，兩人有機會再度交鋒，問到想不想用實力報一戰之仇？王浩信說：「我們不止是競爭對手，是brother來的，睇公司啦！很難講，當然有競爭先有進步，大家都想得獎，頒獎禮先好睇」。

除了馬國明，估計對手還不乏視帝及實力派演員，《殺手》的陳豪及黎耀祥、《使徒行者3》林峯、《木棘証人》羅子溢、《那些我愛過的人》林文龍、《使徒行者3》和《飛虎之雷霆極戰》的苗僑偉、《十八年後的終極告白》及《法證先鋒IV》的譚俊彥等，實力均等。當王浩信知道要面對眾多強勁對手，他笑言信心大打折扣：「我是後輩，都係坐埋一邊等嗌名！有那麼多前輩，我冇乜信心，回家想一下就算，有得參與已經開心！」

《踩過界II》正熱播中，王浩信分享拍攝點滴，又形容演出過程挑戰人體極限……

欲知專訪詳情，請留意明天（12月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）