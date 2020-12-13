RubberBand開線上音樂會 6號不忿未能開實體騷而爆粗 (15:30)

RubberBand昨晚舉行《!》線上音樂會，聯同爵士大樂隊演繹《i》專輯中歌曲外，還邀請了今年樂壇新人謝雅兒及無伴奏合唱組合AMuiXis擔任表演嘉賓。

今次線上音樂會原定去年年底舉行，RubberBand為了有充裕的時間作準備，一度改至今年3月，可是之後因疫情而一直順延，6號表示：「我們有想過放棄，但是《i》專輯和音樂會就好似雙生兒，我們希望出碟時可以做到個show畀大家睇，所以今次傾家蕩產咁去做一次音樂會是有少少任性，因為疫情我們失去好多工作，以我們唱片公司陣營來講，這個投放資源是好龐大。」眾人於現場亦很注重衛生安排，例如剛做爸爸的阿正，演出時需要站在和音旁邊，所以全程戴著口罩演出，而管樂手因為要不停吹奏樂器也不能戴口罩，就以透明圍板間開，這些都是樂隊過去從未有過的體驗，今次要作出適應和學習新事物，在疫境中成長。

6號完騷後向各演出單位道謝，感動情緒再度湧現，說起話來已變聲及一度爆粗。當被問到情緒為何如此波動時，6號說：「《練習說再見》的demo已經充滿離愁別緒，當日錄這首歌時，因為我媽媽在醫院度過她人生中最後時間，錄好歌曲時我媽媽仲未離世，但演繹這首歌時都知道終有這日來臨，所以好感動知道要如何演繹這首歌，到現在正式再唱時，好頂唔順歌詞拮入番自己的心。至於講到變聲又爆粗，是因為最終搞得成音樂會，完成所有樂章亦見得人，但因為疫情，我們做不到一個實體show跟樂迷見面，那一刻是感動加上有少少怒意和不忿氣，所以就失儀了。」

（即時娛樂）