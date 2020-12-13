傳曾狠批周星馳冇機會走紅 鄭裕玲開腔為自己平反 (20:05)

近日有傳鄭裕玲（Do姐）與周星馳（星爺）積怨多年，事緣當年寂寂無聞的星爺曾向當紅的Do姐請教，問自己會否有走紅的一日，而Do姐當時對星爺表示「路人甲永遠不可能成為主角」，兩人因此結怨。

Do姐近日主持電台節目時，主動為傳言開腔澄清。她表示早在星爺主持《430穿梭機》時，已覺得他好得意，喜歡搞喊小朋友，在《黑白殭屍》中有與別不同的表現。Do姐說︰「好東西總會被人發掘，於是調了他出來戲劇組，來到我們套劇集（《生命之旅》）。他當時還未是主角，跟萬梓良有很多戲，和我也有少少對手戲。當時他仍很青蔥，未知將來會怎樣，他有時會和我傾偈，之後就有了個是非出來，所以我要平反！」

Do姐回憶當時星爺問「你覺得我做演員有無前途」，她就回答「你好有潛質，畀心機做」。Do姐認為當時有人聽到他們的對話，於是加鹽加醋變成是非。Do姐說︰「識我那麼久，我是否一個會說別人『唔得』的人？」我記得我是答『你好有潛質，畀心機做呀』這樣子。誰知傳傳吓變成『你不如唔好做』。我當然不會這樣說，而且我真心覺得他很好，因為我見到他經常在劇本上『加嘢』，效果是比劇本好。多年後，他成為星爺後，就有報道指鄭裕玲沒眼光，這樣講他！」

Do姐說當年鬧出傳聞後，無傳媒向她求證，她與星爺也無再合作，對方亦離開了TVB。Do姐說︰「很開心的是有次TVB一個慈善節目，想邀請他回來當特別嘉賓作呼籲，他對監製說：『我本不來，但因為主持是Do姐，我很久沒見她，我當入來和她傾吓偈！』如果我為人真的那麼差，他還會不會來呢？這些是我從來沒講過的。」

（即時娛樂）