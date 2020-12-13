9大要點要留意 阿Bob分享改善財運方法︰信不信由你 (20:55)

林盛斌（Bob）在圈中非常吃香，家住九龍塘3層高獨立屋的他，即使在疫情的艱難市道下仍然保持有少量工作機會，同時又積極與拍檔們開拓生意，是圈中的隱形富豪。

阿Bob近日在社交網分享了一個改善財運的方法，自言他在8、9年前開始了這個方法後，財運真的有所提升。阿Bob表示這個改善財運的方法有9項要注意的地方，包括︰「請你馬上換一個長銀包」、「最好係要名牌，貴少少嘅」、「唔好用就咁對摺嗰啲，要有扣或者有拉鍊嘅」、「將所有紙幣面值順序放好兼同一方向排列」、「唔好放散紙神沙」、「唔好放任何單據」、「經常keep住有多少少錢喺銀包」、「經常保持你個銀包乾淨同整潔」、「好好對待每一張放入你銀包嘅銀紙」。

阿Bob說︰「大約八、九年前，我開始咗呢個習慣，由 LV，到 BV，去到兩年前用緊嘅呢個，我發現我嘅財運真係有所嘅提升，我嘅年收入亦不知不覺間一步一步多咗。曾經有一個好有趣嘅統計數字，你嘅年收入（當然未必絕對準確），大約係你銀包價值嘅200倍。信不信由你，反正我信了，亦實踐中！乖啦，今日，去買個靚靚哋嘅長銀包啦。」

（即時娛樂）