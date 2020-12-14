專訪｜事業起步未敢闖情關 姜濤︰除非遇上我願意為她去解約的人 (23:02)

21歲姜濤入行短短兩年，人氣高企，成功俘虜不少女士芳心！仍然單身的他推出自己首次填詞的歌曲《愛情簽證申請》，內容講述藝人面對愛情時的狀態和困擾。愛情世界空白，姜濤自爆跟事業有關，「謹慎」成為其愛情觀中最重要的兩個字。「我不抗拒拍拖，但前提是能否負擔得起後果。作為公眾人物，真的要考慮清楚，尤其事業正值起步階段。除非遇上一個我願意為她去解約的人吧！有可能的，說不定，哈哈！都要視乎對象是否真的合適，還要看夠不夠錢賠」。

姜濤鍾情長頭髮、大眼睛、性格可愛、純品、無機心的女孩子，但以往喜歡上的女生都跟他這個標準不一樣。有些人怕女友黐身，姜濤卻無所謂︰「我的工作應該滿足不到對方這個條件，我的電話經常不跟身，所以另一半一定要理解我的工作。姊弟戀？不介意。我雖然很想一嘗戀愛感覺，但更想兼顧好工作。」

《愛情簽證申請》MV的女主角林思廷，是姜濤在台灣拍攝偶像劇《超感應學園》的拍檔。他笑言拍攝時與林思廷有觸電感覺，但現實中沒有。「她同樣是個少說話的人，所以我拍攝前主動和她傾偈，避免拍攝時尷尬」。雖說異地戀難維繫，姜濤卻認為沒問題，透露媽媽最支持他在外地找女友。「我阿媽說︰『你要拍拖的話，不要在香港拍，最好找個異地女朋友，這才保護到對方。』不過，她也反對我拍拖，她對我成為藝人而驕傲，不希望我被這些事影響，笑言如果我忍不住就去台灣找一個吧！」

欲知專訪詳情，請留意明天（12月15日）明報娛樂版。

（即時娛樂）