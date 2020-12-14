《拆彈2》終極預告曝光｜ 核彈炸毀青馬大橋 劉德華劉青雲角色大逆轉 (12:32)

由邱禮濤導演、劉德華監製及主演、劉青雲和倪妮合演的《拆彈專家2》，因應香港戲院暫停營業至12月23日，火速重新部署，宣傳攻勢浪接浪，終極預告及終極海報亦正式曝光。

在終極預告中，劉德華及劉青雲的角色更加撲朔迷離，劉德華身為拆彈專家，卻捲入爆炸案，被好朋友劉青雲追捕。劉德華表示：「我同青雲個角色分別係兩個No.1拆彈專家，所以有相同理念，但我個角色停留喺以前，懷緬過去，而青雲就活在當下，所以撞埋好有火花。」

劉青雲則說：「一直以來我同劉德華喺電影入面未真正對立過，今次由好朋友到強烈對立，最後又有大逆轉重新走埋，一齊解決一件更大嘅事，變化好大。」

與預告同時發布的，還有一款終極海報，帶出「一個選擇，改變一個城市的命運」的命題。觀眾能夠感受到今集全新登場的「核彈危機」巨大威力，青馬大橋在爆炸的衝擊力下被截斷，引致橋下的海水噴射出幾十米巨浪，畫面震撼。核爆之後巨大的震盪波讓海浪騰飛，連直升機都失去平衡。

製作方面，《拆彈2》製作團隊採用更多實景拍攝，以及動用120個場景，超出一般電影兩倍。邱禮濤導演事前準備工夫充足，詳細研究赤鱲角機場、青馬大橋的實際數據，將視覺衝擊建立在真實可信的基礎之上。

而寰宇縱橫世紀電影發行（北京）有限公司發聲明，指公司作為電影《拆彈專家2》（以下簡稱 "本片"）之中國大陸地區的發行方。

「本司發現一名快手網紅（快手ID號﹕lige2046）假借本片的名義，聲稱與本片進行商務活動。本司現鄭重聲明，本司及本片皆沒有與該名快手網紅進行商務活動。本司亦沒有安排本片的演員與該名快手網紅進行任何商務活動。

本司已為此事進行確認，負責本片首映發佈會快閃展覽之展覽活動公司曾與該名快手網紅就有關上述的快閃展覽簽訂贊助合同，但當中並無涉及商務活動。倘有任何公司及人士繼續散播虛假訊息或聲稱與本片進行任何商務活動，本司將採取一切適當之法律行動以維護本司及本片之一切利益。本司保留一切法律權利。」

（即時娛樂）