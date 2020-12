型男吳彥祖為了下一代做準備,決心放棄香港及內地市場,回到出生地美國重新開始。吳彥祖不單止為個人事業努力,亦有自我增值,他在社交平台透露已考獲3張文憑,擁有正式賽車執照。

吳彥祖留言:「Three diplomas within a month? What's going on here? I am certainly doing a lot of learning the past couple months! I now officially qualify to get my SCCAa racing license! #racedriver」大致意思是說他最近考獲3張文憑,在過去幾個月學到很多東西,現在正式擁有他的「SCCAa」賽車執照。

