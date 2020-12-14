悉心鋪排｜麥浚龍想歌曲帶出陌生感 要古天樂瞓醒錄音 (17:08)

麥浚龍（Juno）接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》主持許文軒專訪，大談3年間為《The Album》企劃製作30首歌曲感受。對於專輯顛覆廣東樂壇市場，Juno說：「今次是對自己一個挑戰，覺得創意工業可以增添它的創意色彩，為何我們不可以有屬於我們的IP，我每次做creative project時，都抱住不想侮辱觀眾智慧，因為觀眾有他們的分析能力，自己可以去探索這個章節和這個章節有什麼關係。去到最終章，自己好期待歌迷將這3年30首歌一次過去聽，就會聽到3年前我為何要如此鋪排。」

提到整個企劃牽涉多位歌手及演員，Juno承認用導演角度去選角，他說：「好似拍電影般會畀劇本，不過不是就咁唱，要睇了劇本和以角色的心態去唱。黎明就好有經驗；韋羅莎唱歌經驗少，但她做舞台劇，感情相對好豐富；古天樂和林嘉欣之前拍電影認識，有了默契，古天樂在錄音室又是另一個世界，我就要他錄音時間調節到好早，瞓醒就過來，不要開聲，想要一種陌生感。每一位好不同，好似引導他們去演一場戲，不過是透過音樂和聲線。」

Juno坦言這個企劃是可一不可再，「做《無念》專輯時遇上樽頸位，覺得音樂滿足不到我說故事的長度，於是我就拿起筆寫文字，就出現了電影《殭屍》，拍完之後返去樂壇，《Addendum》開始出現多角色的專輯，有謝安琪、莫文蔚和周國賢，之後就有電影《風林火山》，再到《The Album》，以pattern來講下一次應該是返去電影，因為對影像的敏感驅使我做音樂，對音樂的敏感帶動了我在電影上另一種處理手法」。

（即時娛樂）