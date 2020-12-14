學霸｜賭王孻女何超欣麻省理工畢業 擬到清華大學進修 (19:00)

已故賭王何鴻燊的四房孻女何超欣已經21歲，有報道指在美國麻省理工學院就讀的她，畢業後會到北京清華大學繼續進修。超欣向來品學兼優，兼有運動細胞，動靜皆宜，而賭王生前亦曾讚超欣「靚到不得了」。

（即時娛樂）