學霸｜賭王孻女何超欣麻省理工畢業 擬到清華大學進修 (19:00)

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文章日期：2020年12月14日
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有報道指何超欣擬明年到北京清華大學進修。（資料圖片）
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已故賭王何鴻燊的四房孻女何超欣已經21歲，有報道指在美國麻省理工學院就讀的她，畢業後會到北京清華大學繼續進修。超欣向來品學兼優，兼有運動細胞，動靜皆宜，而賭王生前亦曾讚超欣「靚到不得了」。
（即時娛樂）
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