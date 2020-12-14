自詡正人君子｜陳豪自爆曾被助手戀上：我當時有女友… (19:18)

新劇《愛美麗狂想曲》的演員陳豪、李佳芯（Ali）、陳瀅、蕭正楠、曹永廉和楊詩敏，日前接受由伍詠薇和林盛斌主持的《Tiger's Talk》訪問。劇中陳豪演PR公司的老闆，對員工尖酸苛刻，經常欺壓飾演秘書的李佳芯；蕭正楠角色比較娘娘腔，連性取向都未搞清楚，反而收「男仔頭」性格的陳瀅做徒弟。

主持問他們有沒有請助手的難忘經驗，陳豪自爆曾經被助手戀上，他說：「好多年前，佢跟我大約兩年，我完全唔察覺，佢係一個好能幹嘅女仔，成日都會想唔同辦法幫我，佢話我知，佢鍾意咗我，不過我當時有女朋友，都唔係好記得自己點答佢，但我都有自省係咪做咗啲乜嘢令佢誤會，我只能夠講我係正人君子，我冇炒佢，後來佢自己辭職。」

Ali笑言自己聘用助手都只是一至兩年時間，最難忘的事是發生在訪問之前的一刻，她形容：「助手撞咗我架車，可能佢比我仲心急，怕我遲到，倒車時唔小心。算啦，身外物嚟，都撞咗啦，轉個頭佢買返杯咖啡畀我就算，唔會叫佢賠。」

陳瀅曾經在溫哥華做過牙醫的助理，她形容當時要溫習熟讀牙醫的用品，但該牙醫陪她溫習時，突然用手輕拍了她的大腿一下，令她感到怪怪的。

同樣有「怪」感覺的蕭正楠，難忘在內地聘請的男助手，長期娘娘腔兼陰聲細氣，喜歡超近距離「咬耳仔」交談，他說：「我唔知係佢貼心，定真係貼心得滯，我換衫，佢就趕晒啲人出去，但佢自己唔出去囉。」

（即時娛樂）