煲話題劇學化妝技巧 文佳煐「易容」五招 醜小鴨變女神 (19:41)

由文佳煐、車銀優和黃仁燁合演的《女神降臨》，首播取得理想收視。（大會提供）

人氣漫畫《女神降臨》今年宣布拍成劇集，並找來文佳煐、車銀優、黃仁燁及朴柔娜演出，劇集首播取得理想收視，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」收看。《女神》講述長相普通的任朱靜（文佳煐飾），透過整容般的化妝技巧，成為人人稱羨的網路女神，繼而周旋於學霸校草李修豪（車銀優飾）和高冷男神韓書竣（黃仁燁飾）之間的浪漫愛情故事。

不少女生都希望從「醜小鴨」蛻變女神，《女神》中原本毫不在意外表的任朱靜，因為初戀的失敗，決定改變自己，於是參考美容YouTuber及美妝雜誌，勢將濃眉變平眉、死魚眼變電眼，就連最礙眼的青春痘都統統消失⋯⋯只要五個步驟，就可學到史上最強「易容術」。

步驟一：雙眼皮膠水

未化妝的任朱靜是一名單眼皮女生，要變成女神第一秘訣，當然是要用雙眼皮膠水，貼出明顯的雙眼皮輪廓。

步驟二：底妝

先塗上防曬，再用cushion粉底！很多女生喜歡的化妝品之一必定是cushion粉底，因為它能幫助快速上妝，讓任何膚色都能夠呈現自然無瑕妝容。

步驟三：眼妝

對許多彩妝新手來說，最基本的「大地色」是出名好駕馭，用後可加強深邃感，眼睛一有深邃感，就能有神。之後再夾翹睫毛，用啡色眼線筆描繪細緻眼線，營造清純感覺。

步驟四：面妝

完成動人的眼妝，胭脂都是化妝的重要一環，因為胭脂畫得好可以自然提升氣色，白裏透紅相當自然。Sis們可以沾點適量粉色胭脂，掃在鼻翼兩側、顴骨，營造紅粉緋緋的效果。

最後步驟：唇妝

韓國女生十分流行咬唇妝，漸層暈染的畫法可以強調唇部的立體感，大家可以選用自然又明亮的色調，例如珊瑚色、桃紅色。

（即時娛樂）