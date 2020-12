阿嬌(鍾欣潼)早前在內地酒店發生意外,頭部撞向雲石邊,近眉骨傷口長達6厘米,先後接受兩次縫合手術,外到內縫了數百針。事有湊巧,阿嬌前夫賴弘國一直有「台灣王陽明」稱號,想不到「正版」王陽明竟受到黑氣影響,今日他在社交平台自爆意外撞傷,位置近似阿嬌的眉骨位置,不過一個左邊,一個右邊,見到王陽明的傷口頗深,看來也要縫針,他自責應該要小心,想不到要令大家擔心。袁詠儀、余文樂、周柏豪及林俊傑等,分別留言送上慰問。

王陽明留言:「2020,大家放心,我沒事,發生意外,小傷而已,但我很自責,我應該更小心,更動懂得保護自己,我讓大家擔心,困擾到家人、工作夥伴和工作人員,朋友們和醫生團隊們。Sorry for the all the troubles. Thanks for all the help, support and understanding. Looking forward to 2021!」

(即時娛樂)