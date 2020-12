ViuTV節目《全民造星III》自開播以來,一直掀起熱話,本周進入20強爭10強賽事,戰況愈來愈激烈,連TVB亦變陣迎戰。《造星III》有不少圈中捧場客,包括張敬軒、何雁詩、張繼聰及鄭伊健等,原來連TVB藝人王君馨也有支持,日前《造星III》的方芷欣(方方)、鍾諾言(NY)、江宏基(Timo)及班長(李明憲)在Instagram玩直播,王君馨也有留言,為方方及班長打氣。

本周《造星III》進入20強爭奪10強位置的賽事,本輪比賽會以個人形式進行對決,誰人被out由評判操控。鄭欣宜今日在Ig的限時動態甫出照片,背景是《造星III》的錄影廠,她留言:「What kind of judge do you think i'll be?」預告她將會擔任評判,據知其餘4位評判是火火、林曉峰、陳柏宇、著名舞台劇編劇及演員黃詠詩。早前欣宜好友許廷鏗任《造星III》評判獲網民大讚,未知她事前有否跟對方交流意見呢?

