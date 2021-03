朋友勸告「離開」 何韻詩：更想自己留在這裏 (22:35)

何韻詩近日在社交平台分享一條唱歌片段,片中她唱出唱作歌手Serrini的歌曲《Let Us Go Then You and I》,她留言分享感受外,還自爆唱錯了一句歌詞。阿詩留言:「準備Membership Site之際,為其中一個Section "GooCovers" 選歌,請我的年輕導演+攝影師子龍點唱。他點了這首我原本不認識的Serrini的歌,說很適合最近的心情。一聽之下,再看歌詞,我想,這首歌應該public。在最壞與更壞的這種時候,任何安撫的說話已經無從說出口,說出來都好像超級多餘。還能說什麼?難道叫大家加油?頂住?還加得不夠、頂得不夠嘛?剩下塞滿體內和心臟的一些感受、哀傷、祝福和期盼,好像就只能以歌曲和音樂來輸出,代替一切多餘的字句。真的真的慶幸,我還有這個技能,在什麼也不能或不想說的時候,還能將這些最複雜的情緒轉化。而,也就更加覺得,既然如此,就更想自己留在這裡,看看還能用這項技能,多做一些什麼。

眼看一個又一個伙伴陸續被逼離開,不無唏噓。老實講,隔日(甚至每日)就會收到朋友關心及勸告,話『不如妳走啦,危險啊』。大家擔心我明白的,但呢度三言兩語我解釋唔到,況且解釋又係另一種多餘,總之,直覺就是如此。(o.s. : 你地(哋)由我啦....)

Anyways。自己的歌還在努力中,希望大家能耐心及見諒。太多太多想講的,有時又覺得什麼都不想說。複雜的時代衍生各種打曬Kick嘅感受,要整理在短短一首歌當中,只怪我的能力還未能無痛完成。有曾經寫到想放棄,甚至找人求救『不如你幫我寫啦』,但最後(下刪三千字),好像也還是要靠自己一滴一滴有血有淚地distill出來,連個天都似乎係咁覺得,唔肯俾我假手於人,唔准我懶。咁就唯有等我多掙扎一陣,是好是壞,功課總會交得出。未完成自己的作品前,就暫且借用別人的歌來output一下。」

