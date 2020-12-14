朋友勸告「離開」 何韻詩：更想自己留在這裏 (22:35)

何韻詩近日在社交平台分享一條唱歌片段，片中她唱出唱作歌手Serrini的歌曲《Let Us Go Then You and I》，她留言分享感受外，還自爆唱錯了一句歌詞。阿詩留言：「準備Membership Site之際，為其中一個Section "GooCovers" 選歌，請我的年輕導演+攝影師子龍點唱。他點了這首我原本不認識的Serrini的歌，說很適合最近的心情。一聽之下，再看歌詞，我想，這首歌應該public。在最壞與更壞的這種時候，任何安撫的說話已經無從說出口，說出來都好像超級多餘。還能說什麼？難道叫大家加油？頂住？還加得不夠、頂得不夠嘛？剩下塞滿體內和心臟的一些感受、哀傷、祝福和期盼，好像就只能以歌曲和音樂來輸出，代替一切多餘的字句。真的真的慶幸，我還有這個技能，在什麼也不能或不想說的時候，還能將這些最複雜的情緒轉化。而，也就更加覺得，既然如此，就更想自己留在這裡，看看還能用這項技能，多做一些什麼。

眼看一個又一個伙伴陸續被逼離開，不無唏噓。老實講，隔日（甚至每日）就會收到朋友關心及勸告，話『不如妳走啦，危險啊』。大家擔心我明白的，但呢度三言兩語我解釋唔到，況且解釋又係另一種多餘，總之，直覺就是如此。（o.s. : 你地（哋）由我啦....）

Anyways。自己的歌還在努力中，希望大家能耐心及見諒。太多太多想講的，有時又覺得什麼都不想說。複雜的時代衍生各種打曬Kick嘅感受，要整理在短短一首歌當中，只怪我的能力還未能無痛完成。有曾經寫到想放棄，甚至找人求救『不如你幫我寫啦』，但最後（下刪三千字），好像也還是要靠自己一滴一滴有血有淚地distill出來，連個天都似乎係咁覺得，唔肯俾我假手於人，唔准我懶。咁就唯有等我多掙扎一陣，是好是壞，功課總會交得出。未完成自己的作品前，就暫且借用別人的歌來output一下。」

（即時娛樂）