ViuTV《全民造星III》十強爭奪戰今晚(14日)起、一連5晚播出,是全新評判團兼全新賽制,由鄭欣宜、陳柏宇(Jason)及林曉峰等擔任評判,全新賽制是20強進行PK賽,透過抽籤揀出二人作一對一形式對戰,之後由評判按燈分勝負,兩個只能活一個,當經過10輪對戰,終極10強便會誕生。

首個對戰組合由顧定軒(Zeno)鬥葉巧琳(Mischa),顧定軒的表演項目是「唱歌劇場《自畫像》」,葉巧琳則是「唱歌《She used to be mine》《Maybe this time》」,結果評判全部揀了葉巧琳,以5比0分數撃敗顧定軒,成為首位躋身十強參賽者。

另一個對戰組合是張右雨(右雨)及NY(鍾諾言),右雨的表演項目是「唱跳《I am not yours》」,NY是「唱跳《摩天動物園》」,結果評判同樣作出一面倒分數,NY以5比0分數撃敗右雨,成為第2位進入十強。

