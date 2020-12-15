專訪｜跟奧斯卡影帝結戲緣 陳鈺芸讚尼古拉斯基治勤力冇架子 (22:50)

陳鈺芸跟老公司徒永華結婚後，依然秤不離砣，愛到如膠似漆呢！（大會提供）

陳鈺芸在戲中有大量動作場面，她也親身上陣拍攝。（大會提供）

武打女星陳鈺芸喜跟偶像尼古拉斯基治結戲緣，她大讚這位奧斯卡影帝為人勤力兼沒有架子。（劉永銳攝/大會提供）

香港武打女星陳鈺芸（JuJu）去年在塞浦路斯 ，與奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、泰國動作演員Tony Jaa等合演的科幻動作電影《柔術》（Jiu Jitsu），上月底在北美戲院和線上影片平台同步上映。

JuJu開心跟尼古拉斯基治合作，讚對方勤力，在電影開拍前一星期已到達塞浦路斯，跟動作指導學柔術和武術，又無架子，她說：「我第一日去到，正在練習柔術的Nicolas見到我，竟然衝過來自我介紹，令我受寵若驚。」

JuJu在戲中不乏高難度動作鏡頭，有場更與7呎高的演員對決，她耍雙截棍加跳踢掃低對方，又要凌空鉸剪腳叉頸等，她說：「大家都知道我個子不高，沒有威也協助下，跳起踢到對方頭部，事前苦練了兩天，有一定難度，但我喜歡挑戰自己。」

JuJu直言亞洲女星要打入荷李活市場並不容易，要過五關斬六將，她說：「現在已經較好，機會比較多，以前一部動作片，需要東方演員，都容不下兩個人，而且多數起用男演員，甚少起用女演員。」

因疫情關係，打亂了JuJu的工作，今年原本拍至少兩部電影，現在要延至明年拍攝。JuJu表示將來為人母，也不會放棄拍戲，因為她實在太喜歡拍武打戲，「婚後其實沒大改變，我們跟以前一樣如膠似漆，基本24小時都在一起」。

欲知專訪詳情，請留意明天（12月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）