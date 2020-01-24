全民造星III｜十強爭奪戰唱贏好友顧定軒 葉巧琳：心好痛 (11:23)

ViuTV真人騷《全民造星III》昨晚（14日）展開十強爭奪戰，參賽者以一對一形式，進行個人表演對決，先由顧定軒鬥葉巧琳（Mischa）﹑張右雨撼NY（鍾諾言），結果Mischa和NY分別勝出，率先躋身十強。

落敗的顧定軒昨晚在Ig貼出表演項目「自畫像」，他表示「自畫像」是一艘船，林二汶和梁祖堯是他的領航員，給他適當指和定向，同時他亦答謝曾幫助過他的人，包括花姐（黃慧君）﹑阿群老師和Edgar等。雖然未能躋身十強，但顧定軒演出仍獲網民讚賞，周慧敏留言勉勵他，讚揚他的表現好好，為他感高興。

至於唱贏對手的Mischa， 則在Instagram貼出和A team的顧定軒合照，她形容「心好痛」，她寫道：「最唔想就係對返A team，心好痛，唯一可以做，係盡力做好個表演先對得住對手。Zeno（顧定軒）係我造星裡面，認識其中一個最真摯的人，年紀輕輕，學嘢又快，同佢相處依（呢）幾個月黎（嚟），發現到佢係一個好可愛男孩。」

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（即時娛樂）