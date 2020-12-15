建議檢控要有懲教作用｜張瑪莉斥政府抗疫政策漏洞多：離地到有啲離譜 (18:13)

1975年香港小姐冠軍張瑪莉，昨天在facebook貼片，片長近13分鐘。張瑪莉呼籲疫情期間，大眾不能掉以輕心，一定要做足防疫措施。在片中張瑪莉斥政府離地到離晒譜，她表示會靠自己，又建議政府應該加強檢控，而檢控不只是罰錢，而是要有懲教作用。

張瑪莉說：「做完運動，喺Club（會所）食早餐望報紙，真係張張（報紙）都鬧緊，唔係我鬧，依家好多社區感染，唔同屋邨有事，睇到12月22日先開始酒店隔離，我真係覺得有少少豈有此理。我唔係嗰啲鍾意鬧人的人，但好多國家，好似澳洲已實行幾個月，我哋官員仲慢慢去研究，都唔使研究，有成功例子畀你睇，好似澳門、國內、紐西蘭、澳洲，人哋都做到，我覺得我哋啲漏洞多到簡直係離晒大譜，我覺得大家要好好保護自己。」

張瑪莉亦指政府離地：「我唔係好明，我11月底、12月初都講咗，暫時停一停唔好畀啲人返嚟，就算真係返嚟，入嚟香港，即刻喺機場快啲檢測14日，唔好再出出入入，但最後梗係冇人聽，我哋人微言輕，今年聖誕節冇喇，大家安在家中睇電視，好冇意思，新年更加唔使諗，我諗第4波去到農曆年，如果啲政策係work的話，不過睇到依家完全唔work，我覺得我哋政府好離地，離地到有啲離譜，仲使研究？唔使研究啦，咁多成功例子畀我哋睇，我覺得我哋政府好驕傲，唔係，講政府係唔啱，係裏面有人好驕傲，覺得自己方式得。老實講，我哋唔係第1、2波，係第4波，亦試過清零，究竟問題喺邊度呢？唔針對個問題，唔係我講，係政府請的醫療專家講，會一路『波』落去。

她續說：「我身邊好多朋友因為去外國麻煩啲，好多都返到國內，過晒14天，依家準備過聖誕過年，我哋喺香港嗰批，政府搞乜嘢，搞掂未呀？我哋自己搞掂，香港市民真係乖，值得攞like攞心心，我完全唔約人食飯，次次去到Club，都係一個人食。」

張瑪莉稱：「我哋個個做好晒，700幾個人唱歌跳舞群組感染，網上好多相都睇到，嗰啲唔戴口罩，又超過限聚人數，嗰啲點解唔檢控？我真係唔明，睇咗一張報紙，話要等警察檢控，其他食環及紀律部隊係咪可以幫手？檢控有阻嚇作用，唔好只係罰錢，要有懲教作用係好，如果唔係的話，好多人唔志在錢，以為罰錢就冇事，依家唔係錢問題，係人命問題，啱唔啱呀？」

雖然張瑪莉表示不介意一個人，但問題是不能長時間一個人，始終人是群體生活，她說：「香港人口咁密集，如果政府唔做好防疫措施，真係好弊，唔好靠人哋，靠自己最緊要，唔好掉以輕心……繼續堅強，真心講，我嚟到依家呢個位，我唔靠政府，靠佢危危乎，不如自己做好佢，聖誕節過冬新年盡量減少聚集。」

（即時娛樂）