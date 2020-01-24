全民造星III｜張進翹十強止步︰各種原因讓自己狀態很差 (12:03)

張進翹坦言在比賽過程中對自己失去了信心，推倒了很多做好的準備。（張進翹Instagram圖片 / 明報製圖）

被揭是10年前網上「4P」片主角之一的張進翹（Manson），於ViuTV《全民造星III》十強止步，被淘汰出局。他在社交網分享感受，透露出場前已非常不安，失去了自信心。

他說︰「現場唱得很爛很爛，對不起，讓大家失望了。在過程中我迷了路，對自己失去了信心，推倒了很多做好的準備。其實出場前，已經很不安。因為各種原因，而讓自己showday狀態很差。」」

「知道有很多很多的不足，需要學習，需要練唱功。『要成長，學習理性做選擇，才可以保護到自己心愛的作品。』多謝大家，多謝二汶、祖祖、KP。多謝花姐，多謝強尼。節目組的所有同事們，辛苦了﹗亦要衷心多謝一直陪伴我走來的阿曦和ANNA，無論我幾迷失 你們都一直陪伴在身邊，盡力去協助和配合。」

「多謝繼續支持我的你們，收到你們的鼓勵和愛。路還很長，我會繼續努力做好創作，期待帶新作品給大家。冇咩事，我出返去耕田先。」

梁祖堯留言鼓勵︰「呢次失手，如果令你之後得到更多啟發，就失得值得喇。敗不餒！加油，點都會支持你，一齊同行落去的！」張進翹回覆︰「多謝媽媽！！敗不餒！」

（即時娛樂）