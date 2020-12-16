王棠云憶懷孕7個月誕體重1kg女兒 余文樂心痛淚流滿面 (18:46)

余文樂月初時在社交網宣布和太太王棠云的細女「余初心」提早出世，且已渡過難關平安回家。王棠云在社交網分享早產經歷，她上載女兒出世後在保溫箱內的照片，以及女兒瘦小的腳仔相，透露女兒在她懷孕28周時出世，出世後留在加護病房一段日子才可回家。

王棠云說︰「 這一切的過程不是眾多媽媽中最辛苦，但卻是我目前人生最痛的經驗，我每每回想都還是覺得想落淚，覺得是我沒有守護好她，讓她這麼辛苦的來到這個世界。整個住院安胎的過程中，手已經打安胎點滴到沒有地方可以打了，當時樂觀的我覺得過幾天我就出院回家，還有小確幸是可以下床上廁所，醫生也跟我說要盡量撐，撐到至少28週，小孩的存活率會高很多，每每聽完這些我都會非常失落，根本沒想過會有這樣的情況發生，沒有準備好，也不想準備好。」

「快28週的某天晚上，和老公吃著老公帶來的愛心晚餐，突然感覺到好像羊水破了，我根本不知道羊水破了是什麼感覺，直到醫生跟我說確定是羊水破的時候我就大哭了（對，我很常大哭），我很害怕，我怕我女兒太小沒準備好出來見我們。」

王棠云在整個陣痛、分娩過程，甚至手術後在恢復室內時，也因為太擔心女兒不停流淚。她說︰「直到我看到了我家人和阿樂我才安心，他們給我看了女兒的照片，不是很清楚，但是平安就好了，阿樂是我最大的支柱，只有他能讓我在這種時期平靜下來。」

手術後第二天，王棠云坐輪椅去看女兒，但直至她有氣力站起來時，才看清楚女兒原來是那麼小。她說︰「頭跟我的拳頭差不多大甚至更小，這1000g（1kg）的小身體身上是這麼多的管線，我很心痛，我沒有保護好她，為什麼這個小小的身體要承受這麼多，我只能坐在保溫箱旁邊崩潰，沒辦法替她承受這些......阿樂跟我說他見到女兒的第一眼，他一直在掉眼淚，說真的，我跟他認識到現在我只見過他泛淚，他是個非常堅強的人，我知道他一定是非常非常的心痛，寫到這我又落淚了......」

王棠云讚女兒非常勇敢和堅強，在醫護悉心照顧下，已出院回家。她感激在醫院內照顧女兒的醫護，還有關心她的親友，最重要老公余文樂。她說︰「最重要的是一直給我力量的老公，我們就像兩塊拼圖，不一樣卻完美契合。謝謝你讓脆弱的我堅強走過這一段，謝謝你這麼勇敢的陪伴我，謝謝你愛我。我們會一起好好疼愛這個太想跟我們相見然後提早出來的女兒。」

余文樂回應︰「辛苦你了﹗」

（即時娛樂）