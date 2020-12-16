被封「賤男」｜孔德賢「潛水」多日終開腔 拒跟廖慧儀劃清界線 (19:02)

【今日直擊】落選港姐兼有「狂野空姐」之稱廖慧儀，其前男友Sam本月初墮樓亡，終年27歲。之後廖慧儀和跟她爆緋聞的《#後生仔傾吓偈》孔德賢，雙雙「潛水」未有回應，而孔德賢的Instagram被網民洗版式留言，而他本來有份主持的《勁歌優秀選》亦被換走。

「潛水」一段時間的孔德賢，今天終於蒲頭，出席台慶頒獎禮記者會。孔德賢表示被指「潛水」期間，其實一直拍新劇，至於優秀選主持換人，他解釋原本是他主持，但劇組大晒要繼續拍劇。

談到Ig遭網民洗版「轟炸」，又稱他是「賤男」，孔說：「係呀，其實有好多comments，嗰日我睇新聞見到件事，自己都好唔開心，始終係唔開心嘅事，大家唔想呢件事發生，跟住網民一窩蜂留言，我見到呢啲comments，都會唔開心，都好harsh，我啲朋友及家人都好擔心，見我ig畀人咁樣轟炸，咁我都收拾心情，抖咗幾日拍劇工作。」

問到他跟廖慧儀關係，他說：「都係我之前所講嘅朋友及同事，冇乜特別進一步。（相約去龍脊行山？）我覺得網民好犀利，因為嗰日係同另一個後生仔拍檔Anson行山，上到山好多人，多人到好似行花市，嗰日見唔到廖慧儀，唔知佢係咪同我同一日上嗰座山，我就同男仔行，都有放相喺Ig story。」

事件發生後，有沒有跟廖慧儀聯絡？孔說：「冇，事件發生後，我覺得佢最需要空間及休息，始終係唔開心嘅事，無謂去作太多額外關心。（公司有冇向你『照肺』？）公司有同我了解事件，出咗新聞都打電話畀我，問我件事係點，叫我收拾心情做好自己。（有冇告誡你檢點啲？）唔可以話告誡，佢哋有教導我，我始終係新人，佢哋會教我點樣面對輿論壓力，提醒我之後任何事，無論工作上感情上都要小心。」孔德賢表示目前單身，跟廖慧儀純粹朋友和同事關係。

問到事件曝光後，會否擔心影響星途？他說：「我睇網上報道新聞先知件事，事情未必大家清楚，只有當事人先清楚，大家有唔同意見或Comments，好明白佢哋睇法，令我更加明白到做好自己工作，對得住自己咁就可以慢慢努力返。（成件事好無辜？）呢件事唔開心，冇人想發生，無唔無辜呢樣嘢就...Ummm...唔開心嘅事唔可以用無辜形容，大家無謂再討論咁多，廖慧儀家人和朋友都非常擔心，希望件事告一段落。」

問到是否跟廖慧儀劃清界線？他則說：「無需要，朋友同事真係唔需要特登劃清界線，大家合作過，喺公司見到會打招呼，之前台慶見過，Say咗個Hi，（唔驚？）我唔係諗嗰樣嘢，冇非份之想或其他事，Keep住同事關係。」

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（即時娛樂）