萬千星輝頒獎禮｜跟黃智雯成為視后大熱 蔡思貝對「癲姐」有情意結 (21:57)

【今日直擊】蔡思貝和黃智雯被視為視后大熱，同獲提名「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」，前者又與張振朗憑《使徒行者3》角逐「最受歡迎電視拍檔」。思貝直言對《踩過界II》中「癲姐」角色的情意結特別深，問可有信心連奪兩獎？她說沒有想，今年兩套劇能成為台慶劇，已是很大鼓勵，獎項就看緣分。

問智雯可有信心膺視后？她說信心一定要有，很喜歡《使徒3》的角色，很大挑戰，不過今年都很多好對手，她說：「我反而對男主角有心水，我看好林峯，相隔多年再合作，發現他man了很多，情緒拿捏得很好，希望他可回來參加頒獎禮，若我們能一起奪獎就更好。」

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（即時娛樂）