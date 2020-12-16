萬千星輝頒獎禮｜跣手跌獎超尷尬 馮盈盈自嘲陪跑一族 (22:15)

【今日直擊】羅天宇和馮盈盈在萬千星輝頒獎典禮，各有3項提名，2人分別憑《香港愛情故事》、《反黑路人甲》，首次越級挑戰視帝、視后，和角逐「最受歡迎電視男、女角色」外，天宇還爭「飛躍進步男藝員」，盈盈則憑《#後生仔傾吓偈》入圍「最佳節目主持」。

盈盈在視后拉票時坦言只是陪跑，之後還示範「棄獎」，她拿起獎座合照時，不慎跣手將個獎跌在地上，場面尷尬，她說：「不好意思，對不起。」盈盈受訪時表示，原本打算掂到當攞到，這證明她與獎項無緣，她說：「叫我不要強求，到時乖乖做觀眾。（打定輸數？）絕對是！」天宇對爭視帝抱平常心，《香》劇得到觀眾喜歡、有共鳴，已是最大得着和回報。

另外，缺席活動的王浩信和袁偉豪，同樣獲4項提名，除「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視拍檔」外，浩信還入圍「最受歡迎電視歌曲」；袁偉豪則入圍「最佳節目主持」。馬國明和陳豪同得3個提名，分別「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視拍檔」，相信會有番龍爭虎鬥。

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（即時娛樂）