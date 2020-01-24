全民造星III｜Ben舞走Judas入10強 ANSONBEAN 3比2險勝John (23:44)

ViuTV節目《全民造星III》十強爭奪戰，今晚（16日）繼續播出，首對進行PK賽的是同組「自相殘殺」的Judas（羅凱鈴）和Ben（趙祥誠）。Judas的表演項目是唱歌，她選唱林憶蓮的經典歌曲《破曉》，不過唱到中段曾經走音，連花姐（黃慧君）也禁不住慨嘆：「失水準」；評判之一鄭欣宜則指Judas運氣及運聲有改善，但她亦說：「件事『度』過嚟，唔夠story telling」；黃詠詩亦指她太多心力試技巧，建議她"less is more"；火火則欣賞Judas在這個關鍵時刻表演此項目，欣賞她夠膽識。

Ben（趙祥誠）的表演項目是「跳舞+唱歌《恐怖片》」，而Ben的「折骨舞」注入新鮮感，令5位評判拍爛手掌，欣宜更邊看邊驚，十分搞笑。最後Ben以4比1舞走Judas，成為第5位十強參賽者。

另一對對戰組合終於由A﹑B組對疊，由ANSONBEAN（陳毅燊）決戰John（林躍翰），John的表演項目是「跳唱《甜秘密》」，John由4名女舞蹈員伴舞，他表現出超水準，妖氣十足，令人眼前一亮。連評判欣宜也讚他夠霸氣及穩定，更笑稱：「姐姐好鍾意。」林曉峰亦笑言：「叔叔都OK」，指John有好多可能性，期待他下次表演；火火則讚他自戀兼自信，有妖艷感覺。

ANSONBEAN的表演項目是「跳舞加Rap《Titanic》/《My Heart Will Go On》」，他帶同4個外籍舞蹈員演出，表演充滿力量，而ANSONBEAN其中一個凌空接咪動作，更是贏盡掌聲。欣宜讚他有魅力和優美，令她看得很開心；火火亦謂他的凌空接咪是好強絕招，加上相當靚仔，連他也被迷倒；陳柏宇則讚他有個人魅力，前途無可限量。最後ANSONBEAN以3比2險勝John，成為第6位的十強參賽者。

湊巧之前曾網傳《造星III》終極十強名單，Mischa﹑NY﹑Alina﹑Kimman﹑Ben和ANONBEAN都是十強名單內。

（即時娛樂）