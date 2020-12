慧妍開展新籌款項目 朱玲玲趙雅芝捐出作品 (23:16)

慧妍雅集在疫情下,特別開展一個與藝術相關的全新籌款項目《Dream Big》,由慧妍會員捐出個人畫作,然後製成慈善產品進行義賣。義賣活動所得淨收益,將用以支持與慧妍本年度慈善主題「用愛閃耀明天 Together We Shine For a Better Tomorrow」相關之慈善項目。

慧妍會長翁嘉穗表示:「《Dream Big 》是慧妍雅集今年特別開展的籌款項目,我們由今年8月開始籌備,很高興一眾會員非常踴躍支持,聽完這個籌款項目的理念後,立即在家拿起畫筆,希望出一分力。最後有多達40位慧妍會員捐出她們的作品。每一幅作品背後都有一個故事,留待大家去發掘。」

《Dream Big》所有會員作品皆具特色,主題不同,但相同是傳達著愛與溫暖及正能量。翁嘉穗喜愛下廚,畫作與大家分享自己喜愛的食物;永遠名譽會長朱玲玲拍攝母親所送的《Desert Rose 沙漠玫瑰》,寓意「猶如沙漠中綻放的玫瑰,經得起艱難考驗的夢想最具威力。無懼無邊的夢想,夢想最美!」;信託委員會主席曹敏莉以三子女喜愛的蘑菇為創作靈感,展現出環繞著她的愛;名譽導師王愛倫繪畫出讓人心靈平靜的景色;趙雅芝作品《愛有明天》,寓意 「權杖和皇冠是香港小姐的標誌,心中有愛,予人玫瑰、手有餘香,是善者的奉獻精神」; 信託委員會副主席向海嵐、委員陳法蓉、副會長唐麗球以自己的寵物作為畫中主角,希望透過她們的作品,宣揚「愛護動物」的信息;愛好攝影的鄭文雅捐出她於南極拍照的企鵝相片,呼籲環保;郭羨妮、楊思琦、劉倩婷、袁彩雲進行親子畫作,與女兒一同完成作品。

《Dream Big》透過集合會員們的畫作,製作成「百家被」、抱枕和環保袋,將進行慈善義賣。慧妍希望藉此在疫症的陰霾下,發放正能量,齊心協力跨過逆境。

