全民造星III｜演唱失準被淘汰 Judas早知《破曉》難唱好... (11:35)

Judas坦言早知道《破曉》是首難唱得好的歌，她堅持要唱是因為覺得歌詞跟自己有關。（羅凱鈴Instagram圖片）

ViuTV節目《全民造星III》十強爭奪戰，羅凱鈴（Judas）選唱林憶蓮的經典歌曲《破曉》失準，終被淘汰出局。她在社交平台表示《破曉》是她從未表演過的歌，雖然這首歌難唱得好，她也堅持要唱，全因自覺每句歌詞都與她有關。

Judas說︰「《破曉》係我從未表演過，亦未喺busking唱過嘅一首歌曲，喺二十強比賽嘅呢一Round，我本來想揀唱啲勁歌，但我唔想以提高勝算為準則嚟去揀歌。喺我仲揀緊歌嘅時候，梁祖堯推介咗一首歌俾我，就係憶蓮嘅《破曉》，我喺好耐之前有聽過，但我從來未有細聽。」

「當我用心去感受，去聽完一次，我就知道，我要揀呢首，哪怕呢首歌係有幾難唱得好，我都要唱，就算我唱得差，就算大家點評論都好，我覺得呢首歌每一句歌詞都關自己事。我想喺《造星》歷程入面唱，機會或者只係有呢一次，我想真心全心全意去表達自己，我諗咁嘅機會真係唔多，所以我決意揀呢首歌做二十強比賽歌曲。」

「林二汶亦一早有提點教導我，佢話呢首歌好赤裸，好難唱得好，或者需要花好多年功（工）夫先做得到，聽完二汶咁講，我都有再問自己『係咪真係要唱呢首？』我答自己『係，一定係。』「唔好著重勝算呢一點，我係想揀呢首嚟表達自己，我一定會盡力做，咁就無憾。』最後，我雖然入唔到十強，但我真係完全無遺憾嘅感覺，是的，我做得未夠好，但我一定會繼續努力去行呢條路。我等待自己真正的《破曉》。我《造星》節目生涯已經完結喇。」

（即時娛樂）