戴祖儀有個從事地產行業的富爸爸,畢業於英國(萊斯特)大學名校法律系的她,年紀輕輕已深懂投資之道,家中擁有價值過百萬元的潮流藝術品及玩具模型,部分比起買入時的價錢已升值幾倍。

戴祖儀近日在社交網上載手戴其出世年份(1995年)的名表照片,留言︰「Early Xmas gift to myself. Ref18238 1995 same age. #買到心頭好Yeah #差咁d手毛添 #今年唔買野(嘢)lu #感謝營養不良的錢包」有報道指戴祖儀手上的名表官方價為約28萬元,網上炒價更高達35萬元,難怪她會自嘲銀包「營養不良」。

